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Видеоэкскурсии по ВДНХ и парку «Зарядье» появились на Russpass
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Видеоэкскурсии по ВДНХ и парку «Зарядье» появились на Russpass

Кирилл Николаев

Город

Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны два онлайн-тура по ВДНХ и парку «Зарядье». Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Комитета по туризму города Москвы.

Экскурсии по этим знаковым достопримечательностям столицы проведут москвоведы, старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин. Всего на сайте Russpass уже опубликовано шесть познавательных видеопрогулок по городским паркам, среди которых «Сокольники», Парк Горького и Парк Победы. С помощью Russpass горожане также имеют возможность спланировать собственный маршрут поездки по России, купить билеты на самолет или поезд, а также на экскурсии, в музеи и театры.

— Это современная мультиплатформа для туристов, позволяющая быстро и удобно решить основные организационные вопросы, а заодно узнать о достопримечательностях и интересных местах. Новые полезные материалы регулярно публикуются на Russpass, — отметила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В ходе онлайн-тура по ВДНХ жители столицы узнают о том, как возникла идея создания выставки и как она менялась на протяжении десятилетий. В видеоэкскурсии по парку «Зарядье» речь пойдет о происхождении названия этой местности, устройстве ландшафтного парка и исторических объектах на его территории.

Туристический сервис Russpass был разработан по инициативе правительства Москвы. На этом сервисе собраны полезные услуги, интересные маршруты и достопримечательности.

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