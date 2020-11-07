«Годится мне во внучки»: Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра»

Фото: instagram.com/meladzemusic

Музыкальный продюсер Валерий Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Этим он поделился в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Новыми солистками стали София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.

Как отметил композитор, Тарасовой в этом году исполнилось 19 лет, но она уже заслужила признание на сцене.

— София Тарасова совершенно замечательная молодая артистка. Она единственная участница за все времена, которая годится мне во внучки, — рассказал Меладзе.

По словам продюсера, Синецкая начала свою музыкальную карьеру в составе группы CASH. Начиная с 2018 года она стала членом трио «ВИА Гра».

Третья участница группы Ксения Попова завоевала симпатию зрителей еще в телевизионном проекте «Х-Фактор».

— Ксения Попова тоже участвовала в телевизионных шоу. Ее видео на YouTube набрало почти восемь миллионов просмотров, — подчеркнул продюсер.

Меладзе отметил отличие нового состава группы от «золотого», участницами которого были Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская.

— Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное — харизма, это самое редкое и ценное качество. Научить петь можно кого угодно, — заключил музыкант.

Ранее бывшая участница группы «ВИА Гра» Эрика Герцег рассказала, как впервые отреагировала на слухи о романе с композитором Константином Меладзе.

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