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Какие животные впадают в спячку на природных территориях столицы
Фото: pixabay.com

Какие животные впадают в спячку на природных территориях столицы

Юлия Ямпольская

Город

В природных зонах Москвы водятся разные животные, многих из них занесли в Красную книгу столицы. Некоторые представители впадают в спячку, чтобы пережить зиму. Специалисты Мосприроды рассказали, какие животные проспят зимний период и когда нужно ждать их пробуждения.

В первые месяцы осени исчезают насекомые. Мухи, комары и жуки укрываются под корой деревьев и опавшей листвой, в сухой траве. У некоторых видов особи в этот период погибают, а холодное время года переживает их потомство в стадии яйца, личинки или куколки.

На зиму засыпают некоторые виды бабочек. Просыпаются насекомые в конце зимнего периода: первых мух и бабочек можно увидеть уже в феврале.

Какие животные впадают в спячку на природных территориях столицыФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Для зимовки травяные лягушки выбирают водоемы — ручьи или небольшие реки. Там им будет достаточно кислорода для комфортной жизни. Некоторые из них зимуют на суше, например, в норках или под толстым слоем листвы.

Уже впали в спячку орешниковые сони, которых занесли в Красную книгу Москвы с четвертой категорией редкости. Грызуны пережидают зимний период в своих дуплах, куда они спрятались еще в первый месяц осени.

Ежи тоже занесены в Красную книгу столицы со второй категорией редкости. На данный момент они все еще усиленно питаются и копят подкожный жир, а также ищут убежища для зимовки. Селятся ежи в кустах, ямах, заброшенных норах или между корнями деревьев.

Обитающие в ТиНАО барсуки, которые занесены в Красную книгу столицы как вид третьей категории редкости, отправятся в спячку в ноябре, когда наступят устойчивые заморозки. Пока они усиленно питаются и копят подкожный жир, передает официальный сайт мэра Москвы.

С приходом регулярных заморозков змеи укроются в убежищах из веток, под корягами, листвой или в старых норах, которые не смогут промерзнуть под снегом. Обычно в таком месте собирается несколько змей. В спячке они пробудут до середины весны.

Специалисты Мосприроды напоминают, что уже сейчас на природных территориях столицы нужно вести себя тихо и осторожно, чтобы не беспокоить спящих обитателей.

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