Правительство РФ упростило опекунам и попечителям оформление пособий

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому опекунам и попечителям будет проще оформлять пособия. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что со следующего года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг. Кроме того, гражданам не придется предоставлять документы, которые должны подтвердить статус попечителя или опекуна — этим будут заниматься государственные органы.

Данную информацию органы смогут получить с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В указанной системе до конца 2020-го будут собраны сведения обо всех законных представителях граждан.

Данное решение правительства позволит россиянам дистанционно оформлять любые пособия и льготы. Также включение сведений в ЕГИССО позволит защитить тех, от имени которых действуют их законные представители, сообщается на сайте кабмина.

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