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Валуев предложил наказывать российские футбольные клубы за проигрыши в еврокубках
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Валуев предложил наказывать российские футбольные клубы за проигрыши в еврокубках

Евгения Звощик

Спорт

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев высказал свое мнение относительно выступлений российских футбольных клубов в еврокубках. По его словам, выступления команд «никакие».

Он отметил, что не может сказать, что в стране деньги на футбол тратятся «совсем впустую».

— Но если речь идет о государственных средствах, которые попадают к частным клубам, то за такие результаты стоило бы подумать о том, чтобы наказать их рублем, — заявил Валуев в комментарии Sport24.

Он добавил, что проигрыши должны «напрямую сказываться на кошельке, независимо от вида спорта».

Напомним, в нынешнем сезоне российские клубы не одержали ни одной победы за три тура еврокубков. В частности, санкт-петербургский «Зенит» смог набрать только одно очко в Лиге чемпионов и расположился на последнем месте в группе F. В свою очередь, у московского ФК «Локомотив» в активе два очка, а у «Краснодара» — одно в этом же турнире.

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