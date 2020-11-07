Росгвардейцы в Москве задержали мужчину, который угрожал персоналу кафе оружием
В столице сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал персоналу кафе травматическим оружием. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.
Уточняется, что задержанным оказался 53-летний житель столицы. При себе он имел травматический пистолет, его изъяли в присутствии понятых. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина является владельцем оружия.
Для дальнейшего разбирательства дело передали полиции, а разрешение на хранение и ношение пистолета аннулировали.
Ранее росгвардейцы пресекли дорожный конфликт в Москве. Во время патрулирования росгвардейцы заметили нескольких человек, которые пытались вытащить водителя такси из машины.
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