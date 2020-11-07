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Росгвардейцы в Москве задержали мужчину, который угрожал персоналу кафе оружием
Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы в Москве задержали мужчину, который угрожал персоналу кафе оружием

Юлия Ямпольская

Происшествия

В столице сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал персоналу кафе травматическим оружием. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Уточняется, что задержанным оказался 53-летний житель столицы. При себе он имел травматический пистолет, его изъяли в присутствии понятых. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина является владельцем оружия.

Для дальнейшего разбирательства дело передали полиции, а разрешение на хранение и ношение пистолета аннулировали.

Ранее росгвардейцы пресекли дорожный конфликт в Москве. Во время патрулирования росгвардейцы заметили нескольких человек, которые пытались вытащить водителя такси из машины.

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