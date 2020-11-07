Синоптик предупредила о резком и затяжном похолодании в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эти выходные в столице будут последними теплыми днями. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

Синоптик рассказала, что в понедельник, 9 ноября, температура воздуха понизится на 5–8 градусов. Ночью возможны слабые заморозки.

— В понедельник и днем уже довольно прохладно — не выше плюс 1–3 градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти, и осадки прекратятся. Будет хоть и прохладно, но сухо, — уточнила Паршина.

Она также отметила, что похолодание может показаться резким из-за того, что москвичи уже избалованы осенним теплом, которое стало привычным.

Паршина предупредила жителей столицы о гололедице. Особенно 14–-15 ноября — в эти дни возможны осадки.

Похолодание, как уточнила специалист, будет затяжным: оно продлится до 15 ноября. Ночью столбик термометра опустится до минус пяти градусов, а днем возможны колебания от минус трех до плюс двух градусов.

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