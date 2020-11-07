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Астролог рассказала об удачных днях на следующей неделе
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог рассказала об удачных днях на следующей неделе

Евгения Звощик

Общество

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала об удачных днях в начале следующей недели. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

По ее словам, в понедельник, 9 ноября, хорошими часами для всех дел станет промежуток между 16:00 и 18:00 по московскому времени.

— Вторник (10 ноября) выглядит средненьким, только дневные часы чуть улучшают дела Венеры (красота, любовь-морковь и т. п.), — уточнила астролог.

Она добавила, что среда, 11 ноября, в свою очередь после обеда грозит препятствиями во всем.

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