Актера Владимира Донцова госпитализировали в реанимацию

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Актера Владимира Донцова доставили в одну из специализированных клиник на фоне хронического заболевания. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что у 67-летнего артиста проблемы с сердцем на фоне хронического заболевания.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Донцов известен зрителям по ролям в фильмах «Мальчишки», «Пиры Валтараса или ночь со Сталиным» и «Удивительный заклад». Также играет в Новом драматическом театре, электротеатре «Станиславский» и театре «Сфера».

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