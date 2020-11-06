Игорь Матвиенко рассказал, что за время карантина потерял почти всю прибыль

Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Арт-кластер Таврида»

Продюсер Игорь Матвиенко рассказал, что его центр потерял почти всю прибыль в период отмены концертов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, продюсерский центр на данный момент потерял 99 процентов всей прибыли. Матвиенко посетовал на «катастрофическую ситуацию» в российском шоу-бизнесе из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране.

— Я знаю, что музыканты, но это, конечно, не первые лица, меняют род деятельности..., — подчеркнул Матвиенко.

Уже многие артисты пожаловались на существенный удар, нанесенный пандемией по индустрии. По словам продюсера Иосифа Пригожина, шоу-бизнес несет убытки в десятки миллиардов: артисты ничего не зарабатывают и, следовательно, не могут «кормить» коллективы, передает ФАН.

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