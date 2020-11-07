Дело возбудили против водителя «газели», сбившего женщину на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Мячковский бульвар Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту смертельного наезда на пешехода на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на Мячковском бульваре в районе Марьино. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стало известно, что водитель «газели» при повороте налево сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

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