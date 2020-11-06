Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автомобиль насмерть сбил пенсионера на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Автомобиль насмерть сбил пенсионера на востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
большая косинская 139 Карта всех событий

Водитель автомобиля насмерть сбил пенсионера на востоке столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Большая Косинская, дом 139, строение 6. Мужчина, управляя автомобилем, совершил наезд на пенсионера, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Стало известно, что пострадавший на месте скончался от полученных травм. Тело отвезли в Бюро судмедэкспертизы. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобиля полиции произошло на Лубянке. Столкнулись два транспортных средства — автомобиль Renault и служебная машина, с последующим опрокидыванием служебного авто. В результате аварии пострадавших не было.

Читайте также: Один человек пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы

наезд на пешеходаМоскваДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте