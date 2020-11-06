Автомобиль насмерть сбил пенсионера на востоке Москвы

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большая косинская 139 Карта всех событий

Водитель автомобиля насмерть сбил пенсионера на востоке столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Большая Косинская, дом 139, строение 6. Мужчина, управляя автомобилем, совершил наезд на пенсионера, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Стало известно, что пострадавший на месте скончался от полученных травм. Тело отвезли в Бюро судмедэкспертизы. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобиля полиции произошло на Лубянке. Столкнулись два транспортных средства — автомобиль Renault и служебная машина, с последующим опрокидыванием служебного авто. В результате аварии пострадавших не было.

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