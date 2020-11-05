ДТП с участием автомобиля полиции произошло на Лубянке

В центре столицы перевернулся служебный автомобиль / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Большая Лубянка Карта всех событий

В центре Москвы перевернулся полицейский микроавтобус. Движение автотранспорта в районе аварии временно ограничено. Об этом рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе столичного главка МВД.

— Около 12:10 на Большой Лубянке произошло ДТП. Столкнулись два транспортных средства — автомобиль Renault и служебная машина, с последующим опрокидыванием служебного авто. В результате аварии пострадавших нет, — сообщил дежурный.

По словам представителя полиции, на месте работает наряд ДПС ГИБДД, обстоятельства устанавливаются.

Также в центре Москвы произошло еще одно ДТП. На Садовом кольце легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, пострадали три человека.

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