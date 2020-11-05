Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ДТП с участием автомобиля полиции произошло на Лубянке
В центре столицы перевернулся служебный автомобиль / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

ДТП с участием автомобиля полиции произошло на Лубянке

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, улица Большая Лубянка Карта всех событий

В центре Москвы перевернулся полицейский микроавтобус. Движение автотранспорта в районе аварии временно ограничено. Об этом рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе столичного главка МВД.

— Около 12:10 на Большой Лубянке произошло ДТП. Столкнулись два транспортных средства — автомобиль Renault и служебная машина, с последующим опрокидыванием служебного авто. В результате аварии пострадавших нет, — сообщил дежурный.

По словам представителя полиции, на месте работает наряд ДПС ГИБДД, обстоятельства устанавливаются.

Также в центре Москвы произошло еще одно ДТП. На Садовом кольце легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, пострадали три человека.

Читайте также: Задержаны супруги по подозрению в сбыте фальшивых денег в Подмосковье

машина перевернуласьДТПполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте