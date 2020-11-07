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Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Евгения Звощик

Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. По данным собеседника агентства, крушение потерпел самолет Cessna. Уточняется, что жесткая посадка произошла, предварительно, в поле. В данный момент выясняются все подробности происшествия.

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Подмосковьесамолетпогибшие
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