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Хиромант рассказала, какие кольца привнесут благотворный эффект в отношения
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Хиромант рассказала, какие кольца привнесут благотворный эффект в отношения

Захар Чайченко

Общество

Как известно, идеальных отношений не бывает: ссоры, споры, конфликты — все это может как укрепить отношения с партнером, так и напрочь их разрушить. Хиромант и учитель йоги Алена Соловьева дала советы, какие кольца и на каких пальцах следует носить для того, чтобы нивелировать раздоры со своей половинкой.

В том случае, если у супругов пропала страсть и они стали холоднее по отношению друг другу, зажечь погасшую искру поможет кольцо с камнем ярко-красного цвета, которое следует надеть на безымянный палец — поверх обручального.

Привести в порядок общение со своим партнером поможет кольцо, надетое на мизинец, так как этот палец несет ответственность за контакт, общие планы и жизненные перспективы супругов, передает 5-tv.ru.

С кармическими неудачами и дисциплинарными проблемами без труда разберется кольцо, надетое на средний палец. Данный артефакт делает отношения более стабильными, а также оказывает поддержку в быту.

Обрести лидерские качества, мудрость и гибкость позволит кольцо, внешне похожее на обручальное, надетое на указательный палец. Отмечается, что металл, из которого будет сделано кольцо, следует выбирать из тех, что соответствуют индивидуальной зодиакальной характеристике.

По словам хироманта, гравировка на кольцах является вполне приемлемой, однако делать ее стоит с умом. Соловьева подчеркнула, что если кто-нибудь из супругов нанесет на свое кольцо череп, то, естественно, это скажется на отношениях в худшую сторону. Позитивные символы, такие как солнце или цветок, принесут положительный эффект. В заключение эксперт рассказала, что подобные гравировки на кольцах должны быть одинаковыми у обоих партнеров.

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обручальное кольцохиромантиясоветы
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