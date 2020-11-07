Пожар произошел в недостроенном ЖК на северо-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проезд Серебрякова, 11к1 Карта всех событий

Возгорание произошло в одном из жилых комплексов, строящемся на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по Москве.

Сообщение об инциденте по адресу проезд Серебрякова, дом 11, корпус 1 поступило днем в субботу, 7 ноября. По информации ведомства, в двухэтажном не введенном в эксплуатацию здании загорелся строительный мусор и опалубка на общей площади 100 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Уточняется, что в 16:08 пожар был локализован. По данным администрации объекта, людей в здании быть не должно. Сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте МЧС.

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