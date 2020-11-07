Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Момент падения легкомоторного самолета в Московской области попал на видео. Ролики появились в нескольких Telegram-каналах. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно приближается в земле, от него идет дым.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека.

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