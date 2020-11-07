Московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уралом»

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Московский «Спартак» в выездном матче с «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России сыграл вничью.

Матч на стадионе «Екатеринбург Арена» закончился с равным счетом 2:2. В составе «Спартака» дубль оформил центральный нападающий Александр Соболев, забив в начале встречи на шестой минуте и отправив мяч в сетку ворот уральского коллектива в компенсированное время первого тайма с 11-метровой отметки. У хозяев поля голами отметились нападающий Павел Погребняк, забивший на 11-й минуте, и полузащитник Рафал Августиняк, отметившийся голом во второй половине встречи, передает РИА Новости.

Напоминаем, что после 14 туров «красно-белые» набрали 28 очков и поделили первое место с московскими «армейцами», однако в копилке ЦСКА есть еще одна дополнительная игра. Подопечные Юрия Матвеева с 15 очками расположились на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

Следующий матч «Спартак» сыграет на домашнем стадионе 21 ноября против московского «Динамо». «Урал», в свою очередь, сыграет днем позже на выезде с волгоградским коллективом «Ротор».

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