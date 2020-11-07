Ученые предостерегли россиян от употребления некоторых частей курицы

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Чрезмерное употребление некоторых частей курицы может быть опасно для человека, пишут «Невские новости».

Ученые отметили негативное влияние на здоровье человека употребления некоторых частей курицы — а именно куриной гузки, куриных голов и легких. В этих частях содержится большое количество бактерий, которыене погибают при высоких температурах и могут попасть в организм человека.

Кроме того ученые отмечают и вред куриной кожи — сама по себе она не опасна, однако в ней содержится много жира и мало полезных веществ, так что ее употребление не принесет человеку совершенно никакой пользы. В самом курином мясе содержится много белка, который необходим для укрепления иммунитета. О том, что белок непосредственно участвует в его поддержке недавно РИА ФАН рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

— Белок — это не только строительный материал, он участвует в формировании нашего иммунитета, — отметила она.

Ранее депутат Государственной думы Борис Менделевич предложил поднять налоги для предприятий, которые занимаются производством фастфуда. По его мнению это могло бы помочь в борьбе с ожирением населения. Но финансист Наталья Ключникова не верит в успех такой инициативы.

— Получается, что те, кто любят фастфуд, они будут просто платить больше. Наверное, человек будет разрываться между жадностью и вкусностью, — объяснила свое мнение финансист порталу 360.

Безусловно, рацион человека должен быть сбалансированным и содержать не только белки и углеводы, но и клетчатку, которую мы получаем из овощей и фруктов. Как пишет «Экономика сегодня», со ссылкой на мнение врача-диетолога Веры Шарошкиной, не стоит забывать и о зелени — укропе, луке и петрушке. Зелень рекомендуют мыть особенно тщательно — лучше всего замочить ее перед употреблением в воде на 10-15 минут.

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