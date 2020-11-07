Ученые предостерегли россиян от употребления некоторых частей курицы
Чрезмерное употребление некоторых частей курицы может быть опасно для человека, пишут «Невские новости».
Ученые отметили негативное влияние на здоровье человека употребления некоторых частей курицы — а именно куриной гузки, куриных голов и легких. В этих частях содержится большое количество бактерий, которыене погибают при высоких температурах и могут попасть в организм человека.
Кроме того ученые отмечают и вред куриной кожи — сама по себе она не опасна, однако в ней содержится много жира и мало полезных веществ, так что ее употребление не принесет человеку совершенно никакой пользы. В самом курином мясе содержится много белка, который необходим для укрепления иммунитета. О том, что белок непосредственно участвует в его поддержке недавно РИА ФАН рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
— Белок — это не только строительный материал, он участвует в формировании нашего иммунитета, — отметила она.
Ранее депутат Государственной думы Борис Менделевич предложил поднять налоги для предприятий, которые занимаются производством фастфуда. По его мнению это могло бы помочь в борьбе с ожирением населения. Но финансист Наталья Ключникова не верит в успех такой инициативы.
— Получается, что те, кто любят фастфуд, они будут просто платить больше. Наверное, человек будет разрываться между жадностью и вкусностью, — объяснила свое мнение финансист порталу 360.
Безусловно, рацион человека должен быть сбалансированным и содержать не только белки и углеводы, но и клетчатку, которую мы получаем из овощей и фруктов. Как пишет «Экономика сегодня», со ссылкой на мнение врача-диетолога Веры Шарошкиной, не стоит забывать и о зелени — укропе, луке и петрушке. Зелень рекомендуют мыть особенно тщательно — лучше всего замочить ее перед употреблением в воде на 10-15 минут.
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