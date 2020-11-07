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Пожар в восьми гаражах ликвидировали на северо-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар в восьми гаражах ликвидировали на северо-востоке Москвы

Наталия Белова

Захар Чайченко

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

На северо-востоке столицы загорелись восемь гаражей общей площадью 80 квадратных метров.Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу Москве.

— Возгорание произошло в 17:50 в гаражах на 82-м километре МКАД, — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 18:49. В настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.

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