Пожар в восьми гаражах ликвидировали на северо-востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

На северо-востоке столицы загорелись восемь гаражей общей площадью 80 квадратных метров.Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу Москве.

— Возгорание произошло в 17:50 в гаражах на 82-м километре МКАД, — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 18:49. В настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.

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