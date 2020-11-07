На борту разбившегося в Люберцах самолета находился телеведущий Колтовой

Фото: instagram.com/koltovoy

Подмосковный аэропорт «Маячково» подтвердил, что на борту разбившегося в Люберцах легкомоторного самолета находился телеведущий канала НТВ Александр Колтовой вместе со своей женой.

— Да. Летал часто. Пожар на борту произошел. Подробностей не знаю, — сообщил источник из аэропорта, передает 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека. В МЧС подтвердили факт происшествия.

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