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Кудрявцева опровергла информацию о гибели жены телеведущего Колтового
Фото: instagram.com/leratv

Кудрявцева опровергла информацию о гибели жены телеведущего Колтового

Захар Чайченко

Происшествия

Лера Кудрявцева, соведущая погибшего при жесткой посадке самолета в Подмосковье Александра Колтового, в Instagram-сторис сообщила, что в разбившемся под Люберцами самолете телеведущий был без жены. Ранее сообщалось о том, что он погиб вместе с супругой.

Подмосковный аэропорт Маячково подтвердил, что на борту разбившегося в Люберцах легкомоторного самолета находился телеведущий канала НТВ Александр Колтовой вместе со своей женой. Позднее смерть телеведущего подтвердили представители телеканала.

— Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется, — написала Кудрявцева.

Кудрявцева опровергла информацию о гибели жены телеведущего КолтовогоФото: instagram.com/leratv

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека. В МЧС подтвердили факт происшествия.

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Лера Кудрявцевакрушение самолетателеведущая
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