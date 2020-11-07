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Упавший в Подмосковье самолет летел в Рыбинск
Фото: МЧС России

Упавший в Подмосковье самолет летел в Рыбинск

Евгения Звощик

Происшествия

Легкомоторный самолет Cessna, совершивший жесткую посадку в районе Новорязанского шоссе в Московской области, следовал в Рыбинск Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, одним из погибших при крушении самолета был ведущий шоу «ДНК» на телеканале НТВ и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека. В МЧС подтвердили факт происшествия.

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ПодмосковьесамолетМЧС РФ
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