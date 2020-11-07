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Названа возможная причина падения самолета в Подмосковье
Фото: МЧС России

Названа возможная причина падения самолета в Подмосковье

Евгения Звощик

Происшествия

Причиной крушения легкомоторного самолета Cessna возле подмосковного поселка Томилино стал отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что отказавший двигатель, предварительно, загорелся. После этого воздушно судно совершило аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле. Добавляется, что среди погибших мужчина и женщина.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека. В МЧС подтвердили факт происшествия.

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ПодмосковьесамолетМЧС РФ
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