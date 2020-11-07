Спасатели оказали первую помощь запертому в столичной квартире мужчине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Старобитцевская улица Карта всех событий

В Северном Бутове спасатели вскрыли квартиру жилого дома, в которой оказался заперт мужчина с сердечным приступом. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, спасатели Московского авиационного центра выехали на вызов в район Северное Бутово. В сообщении уточнили, что, согласно заявке, на улице Старобицевской в собственной квартире был заперт мужчина с сердечным приступом. Спасателей по приезде команды скорой помощи встретила дочь пострадавшего, уточнившая, что квартира заперта изнутри, передает агентство городских новостей «Москва».

После того, как дверь взломали с помощью специального инструмента, на полу квартиры спасатели обнаружили мужчину в лежачем положении. Они оказали ему первую помощь и проконтролировали состояние пострадавшего до приезда бригады скорой помощи.

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