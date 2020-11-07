Дональд Трамп заявил, что он стал победителем предвыборной гонки
Действующий президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter-аккаунте, что он выиграл президентские выборы Америки.
— Я выиграл выборы с большим отрывом, — написал президент.
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
В данный момент подсчеты голосов утверждают обратное, что Трамп проигрывает демократу Джо Байдену как по числу поданных голосов избирателей, так и по выборщикам от штатов. В то же время ряд ведущих телеканалов Америки, таких как CNN и NBC, также спрогнозировали, что Джо Байден опередил Дональда Трампа в предвыборной гонке.
Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден.
Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».
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