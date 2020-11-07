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Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье 8 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье 8 ноября

Захар Чайченко

Город

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в воскресенье, 8 ноября. По сообщению ведомства, он объявлен из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду.

— Москва: ветер. Местами порывы до 17 метров в секунду. Период предупреждения с 12:00 до 21:00 8 ноября, — сказано в сообщении.

Кроме того, синоптики подчеркнули, что в указанное время желтый уровень опасности объявлен и в Подмосковье, передает агентство городских новостей «Москва».

Напоминаем, что при желтом уровне опасности погодные условия представляют настоящую опасность в виде шквалов, ливней, гроз, града, жара, морозов, снегопадов, метели и т. д. Погодные явления могут негативно сказаться на социально-экономической деятельности и привести к значительному материальному ущербу, кроме того, возможны человеческие жертвы.

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