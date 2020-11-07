Судья Федотов заявил, что «Спартаку» должны были назначить пенальти в матче против «Урала»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Арбитр Игорь Федотов заявил о том, что судья был обязан назначить 11-метровый удар в ворота «Спартака» во время матча с «Уралом» при счете 2:2.

— Судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:2 на 85-й минуте. Чем этот момент отличается от эпизода во вчерашнем матче между «Сочи» и «Уфой» на Кротове, когда был назначен 11-метровый удар? Там ведь было то же самое! Маслов не успевал к мячу, и дальше наступает на ногу Бикфалви, — высказался Федотов.

По его словам, у игрока «Урала» голеностоп против законов физиологии ушел в правую сторону после удара защитника «красно-белых» Маслова. Судья счел объяснение спорного момента тем, что Бикфалви уже успел нанести удар по воротам после нарушения, безосновательным. Он уверен, что в спорном эпизоде однозначно было нарушение, однако арбитр Кукуян «заигрался» и счел возможным противоречивые единоборства во время гостевого матча «Спартака», передает «Чемпионат».

Напомним, московский «Спартак» в выездном матче с «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России сыграл вничью. Следующий матч «Спартак» сыграет на домашнем стадионе 21 ноября против московского «Динамо». «Урал», в свою очередь, сыграет днем позже на выезде с волгоградским коллективом «Ротор».

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