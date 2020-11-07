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Умер библиограф Юрий Флейшман
Фото: Telegram-канал «ВишНевское время»

Умер библиограф Юрий Флейшман

Оксана Васильева

Общество

В Санкт-Петербурге умер известный библиограф Юрий Флейшман. Он был известен тем, что занимался изучением творчества братьев Стругацких и создал международное фанатское сообщество.

«Невские новости» сообщают, что Флейшман умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

О его смерти стало известно 7 ноября.

Флейшман родился в 1961 году. В 1982 году стал активистом российского сообщества поклонников творчества братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Юрий Флейшман — лауреат премии «Бронзовая улитка» за библиографию произведений братьев Стругацких.

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