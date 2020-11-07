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В МЖД рассказали о строительстве мини-вокзала на базе ТПУ «Черкизово»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В МЖД рассказали о строительстве мини-вокзала на базе ТПУ «Черкизово»

Захар Чайченко

Город

Новый мини-вокзал на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово» станет первым железнодорожным вокзалом, построенным за последние 50 лет в столице, сообщил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

— Интересный проект, и, в принципе, это в Москве, наверное, за последние 50 лет первый железнодорожный вокзал, который строится, — сообщил он.

На территории объекта возведут пассажирский вестибюль и надземный переход, а также две платформы для остановки поездов дальнего следования, следующих на восток. Объект построен уже более чем на 50 процентов. Закончить работы планируют в марте 2021 года, передает «Россия-24».

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