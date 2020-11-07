Константин Косачев объяснил, как отразится победа Байдена на России

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Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США может спровоцировать рост антироссийских настроений в Европе, а также усиление санкций по политическим мотивам. Такое предположение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Как миру жить с демократическим президентом, если таковой действительно победил, – это отдельная тема. Понятно, что весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены, — высказал свое мнение Косачев.

Кроме того, сенатор отметил, что с победой демократического президента ожидается реванш неконсервативных сил во всем мире, что может спровоцировать русофобию в Европе, увеличение смертей в Донбассе и в других горячих точках планеты, передает ТАСС.

В то же время Косачев считает, что удержать лидерство во «многополяризирующемся» мире новоиспеченному президенту будет значительно сложнее. Он пояснил, что в современном мире нужно доказывать претензию на мировое лидерство не авторитаризмом, не введением дополнительных санкций, а умением ориентироваться на общий, глобальный курс. В качестве примера политик привел борьбу с пандемией коронавируса.

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