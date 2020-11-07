Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Константин Косачев объяснил, как отразится победа Байдена на России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Константин Косачев объяснил, как отразится победа Байдена на России

Захар Чайченко

Внешняя политика

Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США может спровоцировать рост антироссийских настроений в Европе, а также усиление санкций по политическим мотивам. Такое предположение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Как миру жить с демократическим президентом, если таковой действительно победил, – это отдельная тема. Понятно, что весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены, — высказал свое мнение Косачев.

Кроме того, сенатор отметил, что с победой демократического президента ожидается реванш неконсервативных сил во всем мире, что может спровоцировать русофобию в Европе, увеличение смертей в Донбассе и в других горячих точках планеты, передает ТАСС.

В то же время Косачев считает, что удержать лидерство во «многополяризирующемся» мире новоиспеченному президенту будет значительно сложнее. Он пояснил, что в современном мире нужно доказывать претензию на мировое лидерство не авторитаризмом, не введением дополнительных санкций, а умением ориентироваться на общий, глобальный курс. В качестве примера политик привел борьбу с пандемией коронавируса.

Читайте также: Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы, чтобы отметить победу Байдена

выборысанкцииКонстантин Косачев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте