Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы, чтобы отметить победу Байдена

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Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы города, довольные победой кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Город пестрит флагами США, а воздух оглашает пронзительный гул автомобильных гудков. Огромные скопления людей собрались в районе Центрального парка и Таймс-сквера, при этом перекрыв движение по улицам.

— Мы ждали этого четыре года! К черту Трампа, — доносятся ликующие возгласы из шумных толп.

Кроме того, многотысячная толпа собралась у стен Белого дома американской столицы для того, чтобы единодушно отпраздновать победу на выборах их желанного кандидата Джозефа Байдена, передает РИА Новости.

Американцы со звездно-полосатыми флагами в руках и надписями «Байден-2020», а также плакатами, обращенными непосредственно к Дональду Трампу с фразой «Ты уволен», заполнили 16-ю улицу, прилегающую к резиденции главы государства. Полиция успела перекрыть дороги в радиусе двух кварталов. Движение на всех близлежащих кварталах затруднено.

Прогноз о победе Джо Байдена на выборах ранее представили телеканалы CNN и NBC, а также агентство AP на основании собственных подсчетов.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден.

Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

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