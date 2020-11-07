Премьер-министры ряда стран поздравили Джо Байдена с победой на выборах в США

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Кандидат от Демократической партии Джо Байден написал в своем Twitter-аккаунте, что он стал 46-м президентом США.

— Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом. Впереди нас ждет много работы, но я обещаю вам то, что я стану президентом для всех американцев, независимо, проголосовали ли вы за меня или нет, — сказано в посте Байдена.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Представители многих стран уже поздравили кандидата в президенты с победой. В их число вошли: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вице-президент Европейского парламента Отмар Карас, мэр Лондона Садик Хан, мэр Парижа Анн Идальго, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал победу Джозефа Байдена «историческим достижением» и выразил надежду на тесное сотрудничество.

Кандидат в вице-президенты Камала Харрис заявила, что прошедшие выборы — не о ней и Байдене, а о американской душе и желании бороться за нее. Байден ретвитнул видео, в котором она искренне поздравляет его с президентством.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден.

Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

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