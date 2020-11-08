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Возбуждено уголовное дело о наезде на пешеходов в Наро-Фоминске
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Возбуждено уголовное дело о наезде на пешеходов в Наро-Фоминске

Татьяна Плотникова

Происшествия

В Наро-Фоминске Московской области возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» после наезда автомобиля на двоих пешеходов.

Как уточнила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, вечером 6 ноября водитель автомобиля «Кадиллак» сбил молодую пару, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Оба пешехода погибли.

Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, однако очевидцы задержали его до прибытия сотрудников правоохранительных органов, сообщает «МВД Медиа».

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