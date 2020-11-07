СК: Водитель врезавшегося в здание университета автобуса мог действовать умышленно

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Водитель автобуса, который врезался в здание новгородского университета, мог действовать умышленно. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что следствие продолжает расследование уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в момент аварии водитель был жив. Он скончался позже от полученных в результате ДТП травм.

Как пояснили в СК, согласно показаниям свидетелей, автобус не остановился на красный запрещающий сигнал светофора. Кроме того, водитель никак не отреагировал на крики пассажиров остановиться. Наоборот, он продолжал движение вперед, увеличивая скорость, сообщается на сайте СК.

Напомним, крупная авария произошла вечером 4 ноября. Водитель пассажирского автобуса выехал с полосы движения на территорию Новгородского государственного университета с последующим столкновением с указанным зданием.

В результате происшествия погибли водитель и один из пассажиров. Еще восемь человек были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.

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