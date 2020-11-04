Семь человек доставили в больницу после ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Семь человек доставили в больницу после того, как в Великом Новгороде рейсовый автобус врезался в здание университета. Еще троих пассажиров спасатели извлекают из салона. Об этом сообщил в среду, 4 ноября, представитель администрации Новгородской области.

— Семь пассажиров автобуса направлены в больницу, еще троих сейчас извлекают из салона, — сказал собеседник РИА Новости, который в настоящее время находится на месте аварии.

Уточняется, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, остальные шесть — в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета. По предварительным данным, в автобусе было 26 человек.

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