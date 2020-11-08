Эксперт раскрыл уловки центров по ремонту смартфонов

Фото: pixabay.com

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, к каким уловкам прибегают недобросовестные компании по ремонту гаджетов, а также дал рекомендации по выбору сервисного центра.

Прежде чем нести телефон в починку, эксперт советует попробовать самостоятельно проделать некоторые манипуляции в зависимости от характера поломки. Например, если смартфон «завис», можно поискать комбинации перезагрузки, если гаджет не включается после падения, можно проверить, не отошла ли батарея.

— Это примеры частых мелких проблем, которые сервисные центры выдают за серьезные, требующие полноценного ремонта, — отметил Рябинин.

Если самостоятельно решить проблему не удалось, придется обратиться в специализированный центр, однако важно помнить, что не все добросовестно подходят к выполнению своих обязанностей.

Одна из распространенных уловок сервисных центров — установка неоригинальных комплектующих, причем оригинальные элементы из поступившего в ремонт смартфона могут заменить на дешевые дубликаты.

Владельцу телефона могут заявить, что гаджет не подлежит ремонту, поэтому можно продать его центру по бросовой цене. Это зачастую оказывается обманом, цель которого — перепродать смартфон дороже либо заменить у производителя по гарантии.

Сдавая телефон в ремонт, необходимо сделать резервную копию всех данных, удалив их из устройства, чтобы предотвратить утечку, предупредил специалист.

Выбирая сервисный центр, не стоит обращать внимание на рекламу, гораздо важнее мнение клиентов, причем в источниках, из которых трудно удалить отзывы. Обещания выполнить ремонт в нереально короткие сроки или за слишком низкую плату должны насторожить.

— С учетом снижения доходов ценовой фактор вырос, попасться на мошенника стало более вероятно, — рассказал Рябинин в интервью радио Sputnik.

Ранее в Роскачестве рассказали, к чему приводит халатное отношение к смартфону.

Читайте также: Офтальмолог рассказала, как нужно работать с гаджетами, чтобы глаза успевали отдыхать