Офтальмолог рассказала, как нужно работать с гаджетами, чтобы глаза успевали отдыхать

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Врач-офтальмолог Анна Никитина рассказала, как нужно работать за компьютером, чтобы глаза успевали отдыхать.

— Не забывайте делать перерывы. Используйте универсальное правило «20–20–20–20». Каждые 20 минут в течение 20 секунд нужно смотреть на 20 футов (примерно пять–шесть метров) вдаль и делать 20 интенсивных моргательных движений. Это позволит нам избежать пересыхания глаза во время зрительной работы, — цитирует врача «МИР 24».

Офтальмолог объяснила, что небольшие прогулки на свежем воздухе помогают уменьшить риск развития близорукости и снижают темпы ее прогрессирования, а сразу после нагрузки желательно выполнять простой комплекс упражнений: глаза вверх — влево — вправо — вниз — по кругу, далее закрыть глаза ладонями и посидеть в темноте, а напоследок в течение минуты посмотреть вдаль, например в окно.

Никитина отметила, что, если ребенок трет глаза, жалуется на головные боли или у него нарушен сон, следует обратиться к врачу для проверки зрения.

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что зрение может снижаться быстрее из-за мелкого шрифта и яркого света экрана смартфона. Шрифт должен быть таким, чтобы увидеть текст можно было с расстояния не менее 30 сантиметров, а для регулировки яркости лучше воспользоваться функцией «Автояркость», передает ФАН.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что руководитель технопортала Дмитрий Рябинин отметил увеличение нагрузки на глаза при работе на удаленке. Поэтому он посоветовал обратить особое внимание на монитор. Желательно приобрести плоский светодиодный экран с антибликовой поверхностью, который не так утомляет глаза, как ЭЛТ-экран.

Источник: mir24.tv

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