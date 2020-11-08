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Уникальный купол восстановят в павильоне ВДНХ по старым чертежам
Купол в павильоне «Радиоэлектроника и связь» / Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Уникальный купол восстановят в павильоне ВДНХ по старым чертежам

Василиса Чернявская 

Город

В павильоне «Радиоэлектроника и связь» ВДНХ по чертежам прошлого века восстановят уникальный купол с деревянным каркасом.

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалистам предстоит восстановить главное украшение павильона — огромный купол центрального зала. Он посвящен Сталинградской, ныне Волгоградской, области.

Заммэра уточнил, что почти все декоративные элементы сохранились. Утрачены 16 звезд из стекла с алюминиевым обрамлением. Кроме того, плохое состояние у деревянного каркаса.

Декоративные элементы предстоит разобрать, перевезти в мастерскую, отмыть от грязи. Деревянный каркас ждет ремонт и восстановление всех его частей. После этого все элементы купола вернет на место и добавят сооружению подсветку. Работы по реставрации завершат в следующем году.

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Петр БирюковреконструкцияВДНХ
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