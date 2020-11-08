Подать документы в МГУ в 2021 году можно будет двумя способами

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Приемная кампания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2021 году пройдет в смешанном формате. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

— Документы в Московский университет в 2021 году можно будет подать в приемную комиссию лично либо дистанционно через систему электронной подачи документов МГУ, — цитирует ректора МГУ РИА Новости.

Приемная кампания в российские вузы в 2020 году также прошла с использованием цифровых технологий. Абитуриентам можно было отправлять документы в вузы через интернет. За время приемной кампании с помощью нового сервиса «Поступление в вуз онлайн» было подано 70 тысяч заявлений.

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