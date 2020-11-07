МГТУ имени Баумана переведет студентов на гибридную форму обучения с 9 ноября
Московский государственный технологический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана переводит студентов на гибридную форму обучения с понедельника, 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в субботу, 7 ноября.
Отмечается, что такая форма обучения позволит сохранить качество образования и разгрузит коридоры и аудитории. Благодаря этому учащимся станет проще соблюдать дистанцию.
В пресс-службе пояснили, что с 9 ноября часть занятий будет проходить дистанционно, а другая часть — очно. При этом для каждой дисциплины и каждого вида занятий будет определен свой оптимальный формат. Для удобства студентов вся информация о форматах проведения учебных пар и дней будет переноситься в электронный университет.
Добавляется, что при очном посещении образовательного учреждения учащиеся должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора — носить маски, использовать санитайзеры, а также соблюдать социальную дистанцию, передает РИА Новости.
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