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МГТУ имени Баумана переведет студентов на гибридную форму обучения с 9 ноября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

МГТУ имени Баумана переведет студентов на гибридную форму обучения с 9 ноября

Евгения Звощик

Общество
2-я Бауманская ул., д.5, стр.1Карта всех событий

Московский государственный технологический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана переводит студентов на гибридную форму обучения с понедельника, 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что такая форма обучения позволит сохранить качество образования и разгрузит коридоры и аудитории. Благодаря этому учащимся станет проще соблюдать дистанцию.

В пресс-службе пояснили, что с 9 ноября часть занятий будет проходить дистанционно, а другая часть — очно. При этом для каждой дисциплины и каждого вида занятий будет определен свой оптимальный формат. Для удобства студентов вся информация о форматах проведения учебных пар и дней будет переноситься в электронный университет.

Добавляется, что при очном посещении образовательного учреждения учащиеся должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора — носить маски, использовать санитайзеры, а также соблюдать социальную дистанцию, передает РИА Новости.

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