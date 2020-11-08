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Около 255 тысяч рабочих мест создано в Новой Москве за восемь лет
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 255 тысяч рабочих мест создано в Новой Москве за восемь лет

Василиса Чернявская 

Город

Почти 255 тысяч рабочих мест создано в ТиНАО за восемь лет. Таким образом, мест приложения труда за прошедшие годы в Троицком и Новомосковском округах увеличилось в два с половиной раза.

Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, такую задачу власти ставят в том числе и инвесторам, которые возводят коммерческие объекты в ТиНАО. Создание рабочих мест руководитель ведомства назвал важнейшей задачей при развитии новых территорий Москвы.

— С 2012 года их количество увеличилось до 255 тысяч. Около половины приходится на офисные центры и логистические комплексы, — сообщил Жидкин.

Он привел примеры: в офисном парке Comcity организовано около 12 тысяч рабочих мест, в производственно-логистическом комплексе «Внуково-Логистик» — 11,5 тысячи, в логистическом агрокластере «Фуд Сити» — 13,8 тысячи, в бизнес-парке «К-2» — три тысячи.

По прогнозам, в ближайшие 15 лет число рабочих мест в ТиНАО увеличится почти вчетверо — до миллиона мест приложения труда создадут инвесторы и город. Проживать на присоединенных территориях будут до 1,5 миллиона человек.

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жильеТиНАОВладимир Жидкин
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