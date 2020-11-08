Более 11 тысяч новых рабочих мест создал инвестор в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В офисном парке Comcity создано свыше 11 тысяч рабочих мест. Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, объект стал одним из центров притяжения деловой активности в ТиНАО.

По его словам, офисный парк — один из крупнейших проектов комплексной застройки в Троицком и Новомосковском округах. Первая часть проекта была реализована в 2014 году. Общая площадь застройки составили 185 тысяч квадратных метров.

— Объем инвестиций превысил 270 миллионов евро, — уточнил Жидкин.

Арендаторами стали крупнейшие отечественные и зарубежные компании, а заполняемость рабочих мест оценена как наивысшая.

Реализацию второго этапа проекта инвестор намерен завершить в следующем году.

— На территории офисного парка Comcity появится 288 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости — офисы, торговые галереи, гостиницы, а также жилой комплекс, — отметил Жидкин.

Новая очередь офисного парка обеспечит создание еще 16 тысяч рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах.

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