Гаражи и склады общей площадью до 11 тысяч «квадратов» построят в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, поселение Десёновское, квартал № 145 Карта всех событий

Гаражи, склады и объекты дорожного сервиса общей площадью до 11 тысяч квадратных метров планируют построить в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста в среду, 28 октября.

В пресс-службе уточнили, что 22 октября Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила строительство объектов в поселении Десеновском, недалеко от деревни Яковлево.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке площадью 8,4 гектара появятся служебные гаражи, объекты дорожного сервиса и склады. Суммарная площадь построек не должна быть больше 10,8 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО за три года планируется построить 20 образовательных учреждений.

Также в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в 2020 году планируется ввести порядка 2,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в Новой Москве планируется построить многоэтажные комплексы и индивидуальные дома. Глава департамента уточнил, что в ТиНАО на данный момент действует разрешение на строительство семи миллионов квадратных метров жилья.

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