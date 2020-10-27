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Власти Москвы подобрали 47 «стартовых» площадок для реновации в ЮЗАО
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Власти Москвы подобрали 47 «стартовых» площадок для реновации в ЮЗАО

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

На юго-западе Москвы подобрали 47 «стартовых» площадок для переселения людей по программе реновации жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в программе волнового переселения участвуют 520 старых домов Юго-Западного административного округа (ЮЗАО). Они расположены в 11 районах. Переселить планируется 80 тысяч жителей.

— Сейчас здесь расположено 47 «стартовых» площадок, работа по их подбору будет продолжена, — приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.

Ранее заммэра сообщил, что шесть жилых домов, построенных по программе реновации, сдадут в эксплуатацию в Юго-Западном административном округе до конца года. В округе на стадиях строительства и проектирования находятся 26 объектов.

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ЮЗАОреновациястроительство
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