Сергей Собянин поздравил народного артиста Олега Меньшикова с юбилеем

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Народный артист России Олег Меньшиков блистательно сыграл десятки ролей и завоевал сердца миллионов зрителей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отправил поздравительную телеграмму артисту в честь его 60-летия.

— Под Вашим руководством Театр имени М. Н. Ермоловой стал более популярным, а его замечательные премьеры радуют московскую публику и обогащают культурное пространство столицы, — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее поздравления артисту отправил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Меньшиков с блеском проявил себя на актерском поприще, добился признания как режиссер, а также участвует «в культурной и общественной жизни страны», говорится на сайте Кремля.

СПРАВКА «ВМ»

Олег Меньшиков родился в 1960 году в подмосковном Серпухове. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1985 году поступил в труппу Театра имени М. Н. Ермоловой. С 2012 года руководит Театром имени М. Н. Ермоловой. Меньшиков снимался в фильмах «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Доктор Живаго» и «Легенда № 17».

Читайте также: Владимир Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда