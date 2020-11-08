Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области

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На станции Татарская в Новосибирской области более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги в воскресенье, 8 ноября.

Уточняется, что инцидент произошел в 11:58, информации о пострадавших не поступало.

— Произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к месту происшествия направили восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Кроме того, на станции Татарская работает комиссия Западно-Сибирской железной дороги.

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