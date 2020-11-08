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Более 840 коек подготовили для пациентов с коронавирусом в Карелии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 840 коек подготовили для пациентов с коронавирусом в Карелии

Виктория Родимкина

Здоровье

В Карелии для пациентов с коронавирусной инфекцией подготовили более 840 коек, треть из них свободны. Об этом рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в воскресенье, 8 ноября.

По его словам, за минувшие сутки в республике выявили 312 новых случаев коронавируса — рекордное число за все время пандемии. Парфенчиков призвал граждан не поддаваться панике, так как Карелия готова к росту заболеваемости.

— Прежде всего мы увеличили число коек для пациентов с коронавирусом в лечебных учреждениях: с 6 ноября их стало на 60 больше. Всего в республике сейчас 842 койки для лечения COVID-19. И треть из них пока остаются свободными, — уточнил глава республики на странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что кислородом оснащены 360 коек, а 94 — оборудованы аппаратами ИВЛ. На искусственной вентиляции легких на сегодняшний день находятся 8 человек, уточнил Парфенчиков.

Глава Республики Карелия призвал граждан соблюдать все предупредительные меры, чтобы остановить развитие инфекции. Необходимо ограничить контакты и носить маски, добавил Артур Парфенчиков.

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Карелиялечениекоронавирус
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