Руководство Минздрава приедет в Санкт-Петербург из-за ситуации с COVID-19

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Руководство Минздрава России в воскресенье, 8 ноября, приедет в Санкт-Петербург из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве.

В регион прибудут первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева. Они окажут организационно-методическую поддержку городским властям.

Группа специалистов Минздрава и других профильных ведомств отправлена в другой регион — республику Хакасия.

— Специалисты проведут аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и организационно-методическую поддержку, — говорится на сайте Минздрава.

Также представители федерального министерства работают в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, Алтайском крае, Республиках Саха и Крым. Минздрав работает в Республиках Южная Осетия и Абхазия.

За прошедшие сутки в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса. Случаи заражения зафиксировали в 84 из 85 регионах страны. Из общего числа заболевших почти 26 процентов не нашли у себя симптомов инфекции.

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