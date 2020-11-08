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За сутки в России выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса

Вероника Кузьминова

Общество

За сутки в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 8 ноября.

Случаи заражения зафиксировали в 84 из 85 регионах страны. Из общего числа заболевших почти 26 процентов не нашли у себя симптомов инфекции.

Больше всего новых COVID-случаев пришлось на Москву — 5751. Также в тройке Московская область, где заразились 644 человека, и Санкт-Петербург — 1331 новый пациент.

За последние 24 часа умерли 286 пациентов с COVID-19. Вылечились 11,4 тысячи человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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